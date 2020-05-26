340 ألفا من جيش إندونيسيا يفرضون «التباعد الاجتماعي»

أعلن الجيش في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم نشر 340 ألف فرد من قوات الأمن لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، إذ تستعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لإعادة فتح اقتصادها.وقال قائد القوات المسلحة المارشال في سلاح الجو، هادي تجاهانتو، إنه سوف يتم نشر جنود من الجيش ورجال شرطة في أربعة أقاليم هي جاكرتا وجاوة الغربية وسومطرة الغربية وجورونتالو.وأوضح أنه تم تكليف رجال الأمن هؤلاء بضمان احترام الجمهور للمبادئ التوجيهية الصحية التي حددتها الحكومة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات بين الأشخاص.وقال للصحفيين: "سوف يكونون متواجدين في الأماكن العامة حيث يتجمع الناس، بما في ذلك مراكز التسوق والأسواق والمنتجعات السياحية".بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إندونيسيا 22750 حالة حتى مساء أمس الإثنين، مع تسجيل 1391 حالة وفاة.ومن المقرر أن يقوم الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء بتفقد الاستعدادات لإعادة فتح مركز تسوق في بلدة بيكاسي القريبة من العاصمة جاكرتا، حيث دخلت البلاد تدريجيا فيما وصفه المسؤولون بـ "الوضع الطبيعي الجديد".ويتهم بعض الخبراء الحكومة بعدم تسجيل العدد الحقيقي لحالات الإصابة بسبب انخفاض معدلات إجراء الفحوص التي تكشف الإصابة.