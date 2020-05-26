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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حفل أنغام.. هدية «المتحدة» للمصريين ثالث أيام العيد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:41 ص
أنغام
أنغام
ياسمين عباس
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تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يبث على شاشة dmc في الساعة العاشرة مساءً، وذلك من مسرح "الصوت والضوء"، وهو الحفل الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها عددًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" و"حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي.

وأحيا تامر حسنى أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء، أول أيام العيد، إذ بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، وأذيع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بعدها قدم أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحًا كبيرًا جماهيريًا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

وواصل تقديم فقرته الغنائية بالعديد من أغنياته المتميزة التى قدمها خلال مشواره الغنائى، بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى".

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