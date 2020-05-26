تايلاند تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:37 ص
وكالاتطباعة
سجلت تايلاند، الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، وتماثل 2929 للشفاء من المرض.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، وتماثل 2929 للشفاء من المرض.