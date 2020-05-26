تايلاند تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند، الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة.وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، وتماثل 2929 للشفاء من المرض.