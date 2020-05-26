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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:34 ص
الكمامات خطر على
الكمامات خطر على الأطفال
وكالات
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قالت مجموعة طبية يابانية إنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق.

وناشدت تلك المجموعة الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى.

ورفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربعة التي كانت متبقية أمس الإثنين بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجددًا.

ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه.

لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية حذرت من أن الكمامات أخطر من اللازم على الرضع.

وقالت الرابطة "الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع" بما يزيد العبء على قلوبهم مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضًا من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.

وذكرت الرابطة في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت "دعونا نتوقف عن استخدام الكمامات للأطفال دون الثانية من العمر".

وأضافت أنه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال، وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم لكن لم تظهر بؤر تفشٍ في مدارس أو مراكز رعاية نهارية.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه لا ينبغي استخدام كمامات قماشية للأطفال دون الثانية من العمر.

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