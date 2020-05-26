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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تبدأ التنفيذ الفعلي لمواجهة نقص المياه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:32 ص
الدكتور عباس الشناوي
الدكتور عباس الشناوي
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن وزير الزراعة أصدر تعليماته للإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بمخاطبة فروعها بالمحافظات؛ لمتابعة منظومة تغير نظام الري التقليدي بالري الحديث لزراعات الموز، وتنفيذ قرار وزير الزراعة والري بوقف زراعة الموز في الأراضي الصحراوية للزراعات الجديدة، لمواجهة الفقر المائي والتحديات التي تواجها مصر في هذا الإطار.

أضاف الشناوي، لـ«الدستور»، أن إجراءات الزراعة والري تواكب التحديات المائية، ووقف الهدر الكبير الذي يحدث في الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، كما أن هناك توجيهات من وزارة الزراعة بالتعامل بمرونة مع هذا الملف ومنح المزارعين تحديد طرق الرى الحديث سواء بالرش أو التنقيط، على أن يصل في النهاية إلى الترشيد المطلوب في استخدام المياه.

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