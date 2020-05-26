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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:32 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسّن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا -19) في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة اليوم 34.54 دولار.

لم تكن هناك تسوية لغرب تكساس أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7 %أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 %يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.

وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، "ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون."

تجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45 %منذ بداية السنة. كان كبار المنتجين اتفقوا في ابريل نيسان على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

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