انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية على مدار أيام العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، على مدار أيام عيد الفطر المبارك.وأشار التقرير الذي تلقته غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية إلى أنه تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر، ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.وذكر التقرير أن كافة المنافذ التموينية انتظمت في العمل منذ الصباح الباكر لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مايو والتي تمتد حتى نهاية الشهر، حيث قد قررت وزارة التموين في وقت سابق مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضا منعا للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.من جانبه، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ضرورة قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة، والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، والمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الأسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.وأوضح أن هناك تنسيقا يتم بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.