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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تتخطي 71 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:29 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجل مسؤولون في مجال الصحة بالمكسيك، الإثنين، 2485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 71105 حالات و7633 وفاة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، إن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.

وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودا بالفعل، قبل بدء الجائحة، وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة في المائة هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.

وقال لوبيز أوبرادور في كلمة تليفزيونية: "توقعي هو أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة، لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة".

وقالت حكومة لوبيز أوبرادور مرارا إنها سيطرت على تفشي الفيروس، ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادًا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.

وأصدرت الحكومة البرازيلية، الأسبوع الماضي، إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.

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