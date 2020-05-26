كورونا يسرق فرحة العيد من المصريين في ألمانيا

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الشريك في الحكم بألمانيا، إن الجالية العربية وخاصة المصرية تنتظر الأعياد والمناسبات الدينية كل عام لإحياء الطقوس الاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا هذا العام لم تشعرهم بالعيد كما كان من قبل.وأضاف خضر لـ"الدستور" أن الجالية المصرية في ألمانيا اعتادت قبل انتشار فيروس كورونا خلال الأعوام الماضية على إقامة العديد من الطقوس الاجتماعية المختلفة خلال مواسم الأعياد منها تبادل الزيارات وحضور صلاة العيد بكبرى المساجد في ألمانيا فضلا عن التنزه بالحدائق العامة.وأوضح أن فيروس كورونا أجبر الجميع على الالتزام في المنازل وذلك خلال أيام شهر رمضان الكريم أيضا، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين المقيمين بألمانيا كان لديهم أمل في انتهاء هذه الجائحة قبل عيد الفطر المبارك وهو لم يحدث للأسف.واكد أن الدولة الألمانية وفرت هذا العام أماكن كبرى لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي.وأشار إلى أن رموز الجالية المصرية في ألمانيا تسعى دائما إلى طمأنة المواطنين المصريين المقيمين في ألمانيا وتقديم الدعم والمساندة لهم وذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002،بينما ارتفعت عدد الوفيات المسجلة بواقع 45 إلى 3302.