تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ1.19 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بتمويل 48743 مشروع صغير ومتناهي الصغر في الثلث الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية أبريل ) بتمويل وصل إلى 1.19 مليار جنيه.وقالت نيفين إن حجم التمويل يعتبر جيدًا، نظرًا للآثار الاقتصادية السلبية التي واكبت ظهور وتفشي فيروس كورونا وتأثير ذلك على أنشطة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.ولفتت إلى أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الأزمة الحالية في كافة دول العالم ومنها مصر، لكن كل الأزمات تولد فرص استثمارية يمكن للشباب استغلالها والنجاح فيها وهناك العديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية قد زادت معدلات تشغيلها وأرباحها أثناء هذه الأزمة كقطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم وأيضًا قطاع التسويق الالكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي والعديد من المجالات الأخرى التي يمكن لرواد الأعمال إقامة مشروعات فيها لتغطية احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن فروع الجهاز بمختلف المحافظات يتم تعقيمها بشكل دوري مع تطبيق نظام وقائي لاستقبال العملاء والشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية.وشددت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية استعانة أصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي أصدره الجهاز، بهدف العمل علي وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي زراعي تجاري ).يأتي في إطار مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها