اليوم.. الحكومة الأفغانية تطلق سراح 900 من سجناء طالبان

ذكرت مصادر في مكتب مجلس الأمن الوطني الأفغاني، الثلاثاء، أن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 900 من سجناء طالبان بنهاية اليوم.ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المصادر قولها إن الحكومة ستطلق سراح السجناء من سجون مختلفة، وذلك في إطار إعلان مكتب مجلس الأمن الوطني أمس الاثنين، أن الحكومة أفرجت عن 100 من سجناء طالبان.وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني قد رد على بادرة حسن نية من جماعة طالبان بوقف اطلاق النار خلال أيام العيد وتعهد بالإفراج عن 2000 من سجناء طالبان.