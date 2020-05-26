وفاة خمسينية مصابة بكورونا في «عزل النجيلة»

شهد مستشفى النجيلة المركزي (منطقة العزل الأولى بمحافظة مطروح) وفاة سيدة من محافظة القاهرة تبلغ من العمر 58 عامًا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأكد مصدر بمستشفى النجيلة المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل تغسيلها وتكفينها لحماية الطاقم الطبي من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا.