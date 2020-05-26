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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

432 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:12 ص
كورونا
كورونا
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 432 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد القول إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8302 حالة وبلغ إجمالي حالات كورونا في ألمانيا منذ بدء انتشاره 179002 إصابة.

وتعافى في ألمانيا نحو 162 ألف حالة بينما تتواجد 8700 حالة إصابة نشطة في البلاد.

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