رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا اليوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:11 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية أو حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 7 حالات إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82992 شخصًا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات الوافدة جاءت بواقع 5 حالات في منطقة منغوليًا الداخلية واثنتان في شنجهاي ومقاطعة فوجيان، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات الوافدة بلغ 1731 حالة خرج منها 1685 شخصا من المستشفيات.

وأضافت اللجنة أن 9 مرضى غادروا المستشفيات أمس بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 78277 شخصا، لافتة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 29 حالة جديدة بدون أعراض.

حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1065 حالة إصابة بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و441 في تايوان بما في ذلك7 وفيات، فيما خرج 1030 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و415 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية إرسال كمامات وبدلات واقية ومواد طبية أخرى لجيوش روسيا ومنغوليا وتيمور الشرقية للمساعدة في مكافحة (كوفيد-19)، متعهدة بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

طبيب يحتفل بقرب زفافه بفوتوسيشن في مستشفى المنصورة (صور)

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

تطوير لاصقة جلدية لقياس مستويات فيتامين «ج» في العرق

مرضى الصرع من الشباب الأكثر عرضة للوفاة

منوعات

«عم ياسر».. ربع قرن فى صناعة الكعك بعروس البحر المتوسط

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين