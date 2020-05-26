الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية أو حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 7 حالات إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82992 شخصًا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا حتى نهاية يوم أمس.وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات الوافدة جاءت بواقع 5 حالات في منطقة منغوليًا الداخلية واثنتان في شنجهاي ومقاطعة فوجيان، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات الوافدة بلغ 1731 حالة خرج منها 1685 شخصا من المستشفيات.وأضافت اللجنة أن 9 مرضى غادروا المستشفيات أمس بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 78277 شخصا، لافتة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 29 حالة جديدة بدون أعراض.حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1065 حالة إصابة بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و441 في تايوان بما في ذلك7 وفيات، فيما خرج 1030 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و415 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية إرسال كمامات وبدلات واقية ومواد طبية أخرى لجيوش روسيا ومنغوليا وتيمور الشرقية للمساعدة في مكافحة (كوفيد-19)، متعهدة بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء.