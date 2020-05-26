19 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة، من بينها 16 حالة لانتقال العدوى محليا و3 حالات قادمة من الخارج.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11225 إصابة بينما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل حصيلة الوفيات إلى 269 حالة.وتراقب السلطات عن كثب تطورات الوضع بالنظر إلى أن معظم الحالات الجديدة ترتبط بالعدوى الجماعية في ملاهي منطقة إيتوان والتي بلغت عدد حالات الإصابة المرتبطة بها 237 حالة حتى منتصف ليل أمس الاثنين، ومن بينهم 96 حالة لزوار الملاهي الليلية و141 حالة للأشخاص المخالطين للزوار المصابين.