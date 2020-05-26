الرئيس السنغالى يطالب مواطنيه باليقظة أمام «كورونا»

طالب الرئيس السنغالي، ماكي سال، أمس الإثنين، مواطني بلاده بضرورة اليقظة في معركة التصدي لفيروس كورونا المستجد.وقال سال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي: "أدعوكم إلى اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس"، مشيرًا إلى أنه بهذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.وسجلت وزارة الصحة في السنغال 3130 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت وفاة 35 شخصًا وشفاء 1515 مصابًا.