رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس السنغالى يطالب مواطنيه باليقظة أمام «كورونا»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:56 ص
جريدة الدستور
طباعة
طالب الرئيس السنغالي، ماكي سال، أمس الإثنين، مواطني بلاده بضرورة اليقظة في معركة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال سال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي: "أدعوكم إلى اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس"، مشيرًا إلى أنه بهذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت وزارة الصحة في السنغال 3130 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت وفاة 35 شخصًا وشفاء 1515 مصابًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

طبيب يحتفل بقرب زفافه بفوتوسيشن في مستشفى المنصورة (صور)

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

إصابة مدير الطب العلاجى فى المنوفية بفيروس كورونا

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إصابة مدير الطب العلاجى فى المنوفية بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

«عم ياسر».. ربع قرن فى صناعة الكعك بعروس البحر المتوسط

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين