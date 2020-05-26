وفاة كومبارس السينما عبد النبى السيد

توفى الفنان عبد النبى السيد، الكومبارس الشهير، الذى برز فى عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.ويعتبر، الفنان عبد النبى السيد، أحد أبرز فنانين الظل، والذى اشتهر باسم عم "إيتو" بسبب مشاركته فى فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" للفنان محمد هنيدى.والفنان الراحل عبد النبى السيد، لم يأخذ فى حياته دورًا كاملًا، وأكتفى بالظهور فى مشاهد قليلة فقط، لعدم حصوله على كارنية عضوية نقابة المهن التمثيلية، وقدم، مشاهد لا تنسى فى ذاكرة السينما، من بين هذه المشاهد دور "غاندى" فى فيلم "الحرب العالمية التالتة"، الذى تم إنتاجه عام 2014.ولم يسند للفنان الراحل عبد النبى السيد خلال مشواره الفني دورًا كاملًا، وأكتفى بالظهور في مشاهد قليلة فقط، لعدم حصوله على كارنية عضوية نقابة المهن التمثيلية.