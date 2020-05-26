صحة بورسعيد تخصص 5 مستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

أعلنت مديرية الصحة في بورسعيد، أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جرى تخصيص خمسة مستشفيات بنطاق محافظة بورسعيد، لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد covid 19.وأوضحت أن المستشفيات هي: حميات بورسعيد، صدر بورسعيد، المبرة، الزهور، وبورفؤاد، ويجري تفعيل تلك الخدمات، ابتداء من اليوم، حيث يتمكن المواطن متلقي الخدمة من التردد على أقرب مستشفى من هذه المستشفيات الموجودة في النطاق الجغرافي لمحل إقامته، تسهيلًا لإجراءات تلقي الخدمة الطبية، حتى لا يتكبد المواطن عناء الانتقال من مكان لآخر.