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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى وميليشيات الوفاق بطرابلس

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:15 ص
جريدة الدستور
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ذكرت فضائية الحدث السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشات حكومة الوفاق، بمنطقتي الرحوميبن والرواجح شرق مدينة طرابلس الليبية.

وكشف مصدر في مطار مصراتة الليبي، عن هبوط طائرتين قادمتين من تركيا، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري، واخرين لا يتحدثون العربية.

وقال المصدر وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية، إن الطائرتين اللتين أقلتا المرتزقة الى مصراتة، ليبيتين، وأنه استطاع تحديد لغة الركاب الذين لا يتحدثون العربية على متنهما دون مزيد من التفاصيل.

ويعقب وصول الطائرتين الى مصراتة بعد أن أكد الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيرا من المرتزقة السوريين بـ معسكر اليرموك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، عن أن القوات الجوية التابعة للجيش استعادت مناطق شاسعة من قبضة ميليشيات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يعيد تموضع فرقه ولم ينسحب من اي معركة.

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