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روسيا تعلن وفاة 76 حالة جديدة بسبب كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا وفاة 76 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية موسكو إلى 2110 حالات

وقال المركز، في تقرير له، "إنه في موسكو توفي خلال الـ24 ساعة الماضية 76 مريضا ممن تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وأظهرت الاختبارات الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2110 حالات"

وكان المركز الفيدرالي لمحافكة كورونا قد أفاد صباح اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة في موسكو تجاوز 166473، وفي عموم روسيا، تسببت العدوى بوفاة 3633 مريضا من 353427 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 118798


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