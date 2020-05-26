طرق اختيار الكمامة الصحيحة

هل يوجد فرق بين أنواع الكمامة؟



ما الطريقة الآمنة لارتداء وخلع الكمامات؟



هل هناك قلق تجاه البيئة من أقنعة الوجه؟



أصبحت الكمامة من الأدوات التي لاغنى عنها لمواجهة عدوى فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك بعدما أوصت بارتدائها منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات في القطاع الصحي، ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنواع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، وأجابت على عدة أسئلة هي الأكثر شيوعًا حول استخدام الكمامة.في البداية يُشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن الالتزام بوجود أي غطاء للفم، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.ولكن هناك أنواع مختلفة من الكمامات التي توفر درجات متفاوتة من الحماية، فمثلًا هناك قناع "إن 95"، الذي يستخدم في العمليات الجراحية ويوفر درجة حماية عالية، فهذه الأقنعة مكلفة ومحدودة، كما أنها غير عملية إذا تم ارتداؤها لفترات طويلة، لذلك فحتى البلدان التي اشترطت ارتداء الكمامات، اقترحت بشكل عام أن تكون هذه الأقنعة مخصصة للعاملين بالقطاع الصحي أو المعرضين لخطر كبير بشكل خاص.أما الأقنعة الورقية ذات الاستخدام الواحد، أو أغطية القماش القابلة لإعادة الاستخدام فهي الأكثر انتشارًا واستخدامًا، وبحسب دراسة من الجمعية الملكية البريطانية فهي تسهم في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.تعد الأقنعة الطبية أكثر فعالية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نستبعد فائدة كمامات القماش، التي تلعب دورًا مشابهًا في وقف الرذاذ المنطق من الفم والأنف.قبل وضع القناع، لابد من غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالقناع والتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة.ويجب أيضًا تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضًا استبدال الكمامة عندما تكون رطبة.ولإزالة القناع الخاص بك، قم بخلعه دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منه على الفور في سلة مغلقة.العديد من الأقنعة المتاحة تجاريًا مصنوعة من طبقات من البلاستيك، ومصممة لتكون ذات استخدام واحد، ووفقًا لتحليل أجراه العلماء في كلية لندن الجامعية، فإذا كان كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم قناعًا واحدًا كل يوم لمدة عام، ستتراكم 66 ألف طن إضافية من النفايات الملوثة.لهذا فإن استخدام أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام من قبل عامة السكان، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من النفايات ويحافظ على البيئة.