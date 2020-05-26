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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتجاوز أمريكا فى عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
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أفادت وزارة الصحة في البرازيل أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
و
سجلت البرازيل 807 حالات وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في حين توفي 620 شخصًا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفش للمرض في العالم حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليون و637 ألف حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة حسب إحصاء أعدته رويترز فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

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