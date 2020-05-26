أمريكا تسجل 532 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل الولايات المتحدة 532 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الــ24 ساعة الماضية.وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن البيت الأبيض.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إنّ المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ 14 التي سَبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أمريكا.