الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة وشبورة خفيفة صباحًا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.





وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.





وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 18 والعظمى 32





شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 31





طنطا الصغرى 18 والعظمى 31





دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30





الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26





بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27





مطروح الصغرى 17 والعظمى 25





السلوم الصغرى 16 والعظمى 27





سيوة الصغرى 15 والعظمى 32





بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25





دمياط الصغرى 20 والعظمى 25





الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30





الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33





السويس الصغرى 19 والعظمى 33





العريش الصغرى 17 والعظمى 27





رفح الصغرى 18 والعظمى 26





رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 33





نويبع الصغرى 21 والعظمى 33





طابا الصغرى 18 والعظمى 33





كاترين الصغرى 11 والعظمى 29





الطور الصغرى 20 والعظمى 34





شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35





الغردقة الصغرى 23 والعظمى 35





مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33





الفيوم الصغرى 18 والعظمى 33





بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 33





المنيا الصغرى 17 والعظمى 34





أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35





سوهاج الصغرى 21 والعظمى 36





قنا الصغرى 22 والعظمى 36





الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37





أسوان الصغرى 21 والعظمى 37





أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 36





الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 36





شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33





أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32





حلايب الصغرى 24 والعظمى 31





رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32