إصابة مدير الطب العلاجى فى المنوفية بفيروس كورونا

صرح الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة المنوفية، بأنه قد تبين ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد التأكد من ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها وذلك عقب شعوره ببعض الأعراض.وأضاف مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة المنوفية، أنه فور شعوره ببعض أعراض الفيروس قام بعزل ذاته منزليًا، وتم أخذ المسحة الخاصة، وتبين إيجابية عينته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسوف يتم تحويله إلى مستشفى العزل بالباجور لتلقي العلاج.وصرح مصدر طبي بمديرية الصحه بالمنوفية بتنفيذ الإجرائات الاحترازية وتعقيم وتطهير الأماكن التي تواجد بها وجاري حصر المخالطين، حيث قد حضر الدكتور عبدالباري العديد من الاجتماعات في الآونة الأخيرة.