تشميع «كوافير» لثبوت حالة كورونا بداخله فى بورسعيد (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بغلق وتشميع محل كوافير حريمي بمنطقة أمل زرزارة لمدة 14 يوما، إثر ثبوت إيجابية حالة كورونا بالمحل، وذلك بناء على تعليمات الطب الوقائي.ووضع موظفو الحي بقيادة مجدى عزت، سكرتير الحي، إعلان على واجهة المحل للتحذير من إعادة فتحه خلال فترة الحجر الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أنه سيجرى استكمال كافة الإجراءات الوقائية بتطهير وتعقيم المحل والمناطق المحيطة به، كما سيقوم الطب الوقائي باتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمترددين عليه والمخالطين، لمنع انتشار العدوى بالفيروس.