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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 26 مايو 2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:54 ص
برج القوس
برج القوس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما تجذب الآخرين إليك، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.

عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.

صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النرجيلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.

كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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