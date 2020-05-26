حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 26 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم غني بالإيجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.عاطفيًا: مربع جوبيتير وساتورن قد يعني نزاعًا بين وضع عاطفي وشأن مالي، وبانتظارك مهمة صعبة واختبار جدّي، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام تستعد لحصد الثمار.صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.