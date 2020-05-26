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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 26 مايو 2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:51 ص
برج السرطان
برج السرطان
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم أن عامل الوقت في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا بإنهاء كل الأمور العالقة.

عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.

صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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