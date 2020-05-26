حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 26 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: عليك أن تحسن أدائك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.برج الثورمهنيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل في مكان هادئ مفعم رومانسية.صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.برج الجوزاءمهنيًا: تسير الأمور كما تشتهي وتقدّم أفكارًا ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة.عاطفيًا: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.برج السرطانمهنيًا: يجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم أن عامل الوقت في مصلحتك؛ لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.برج الأسدمهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضًا إلى جديد آت إليك.عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة.صحيًا: انتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ.برج العذراءمهنيًا: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.عاطفيًا: تكون قادرًا على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي.برج الميزانمهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل.عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.برج العقربمهنيًا: يوم غني بالإيجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.عاطفيًا: مربع جوبيتير وساتورن قد يعني نزاعًا بين وضع عاطفي وشأن مالي، وبانتظارك مهمة صعبة واختبار جدّي، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام تستعد لحصد الثمار.صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.برج القوسمهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما تجذب الآخرين إليك، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة.برج الجديمهنيًا: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة.عاطفيًا: تبدو أنانيًا بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.برج الدلومهنيًا: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضًا بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.برج الحوتمهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي عقد مهمًا جدًا لك في مسيرتك المهنية وفي سجلك العملي.عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير ويحاول أن يريحك قدر المستطاع.صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.