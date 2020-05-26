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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 26 مايو 2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:26 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


برج الحمل
مهنيًا: عليك أن تحسن أدائك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

برج الثور
مهنيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.
عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل في مكان هادئ مفعم رومانسية.
صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.

برج الجوزاء
مهنيًا: تسير الأمور كما تشتهي وتقدّم أفكارًا ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة.
عاطفيًا: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.
صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.

برج السرطان
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم أن عامل الوقت في مصلحتك؛ لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.
عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.
صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.

برج الأسد
مهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضًا إلى جديد آت إليك.
عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة.
صحيًا: انتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ.

برج العذراء
مهنيًا: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.
عاطفيًا: تكون قادرًا على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي.

برج الميزان
مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.
صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.

برج العقرب
مهنيًا: يوم غني بالإيجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.
عاطفيًا: مربع جوبيتير وساتورن قد يعني نزاعًا بين وضع عاطفي وشأن مالي، وبانتظارك مهمة صعبة واختبار جدّي، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام تستعد لحصد الثمار.
صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.

برج القوس
مهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما تجذب الآخرين إليك، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.
عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.
صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة.

برج الجدي
مهنيًا: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة.
عاطفيًا: تبدو أنانيًا بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.
صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.

برج الدلو
مهنيًا: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضًا بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.
صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.

برج الحوت
مهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي عقد مهمًا جدًا لك في مسيرتك المهنية وفي سجلك العملي.
عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير ويحاول أن يريحك قدر المستطاع.
صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.

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