الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنفى وجود أى حالات كورونا بين موظفيها

نفى مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معتز محمد خميس، ما تردد خلال الساعات الماضية حول ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا داخل إدارة الأمن بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.وأكد "خميس" في بيان له، اليوم الإثنين، على أن ما تردد شائعة عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار تحرص حرصًا تامًا على اتباع كافة التدابير الوقائية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع العاملين بها، من خلال الالتزام التام بمعايير وإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.وأوضح مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية، أنه قبل أكثر شهر أصيب أحد موظفي الأمن بالأكاديمية في القاهرة بأعراض فيروس كورونا، وبعد خضوعه لبروتوكول العلاج تحولت نتائج عينته من إيجابية إلى سلبية، مؤكدًا على عدم وجود أي حالات بين موظفي أمن الأكاديمية بالإسكندرية.وأهاب "خميس " بضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها إشاعة البلبلة وإثارة الرأى العام، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي تستهدف خلق حالة من البلبلة.