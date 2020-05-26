رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل خطف جثمان سيدة متوفاة بكورونا فى الشرقية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:14 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل قيام عائلة بخطف جثمان والدتهم دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال محافظ الشرقية، خلال مداخلية هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى" المصرية، إن الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عام، تعجل ذووها دفنها عقب موتها، وقاموا بأخذ جثمانها فى سيارة نصف نقل.

ولفت إلى أن السيدة توفيت فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمستشفى حميات فاقوس، مشيرًا إلى أن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها فى دفن موتى فيروس كورونا.

وأردف: "بعد تجهيز السيدة ووضعها فى الكيس من قبل الطب الوقائى تأخرت سيارة الإسعاف التى ستنقلها، الأمر الذى جعل ذووها يتعجلون، وأخذوها فعلًا ووضعوها فى عربة نصف نقل، واتصلنا بمدير الأمن الذي أرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

وأكد "غراب"، أنه رغم أن الواقعة فى منتهى الخطورة وغير مبررة على الإطلاق، إلا أن أهل السيدة تفهموا ذلك، وتم تدارك الأمر ودفن الجثمان وفق الإجراءات الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

طبيب يحتفل بقرب زفافه بفوتوسيشن في مستشفى المنصورة (صور)

إيطاليا: 92 وفاة و300 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين