«تايسون» يروي تفاصيل عمله تحت قيادة الشهيد منسي في البرث

قال البطل مجند محمد علي تايسون، أحد أبطال كمين البرث، إنه انتقل إلى البرث مع المقدم أحمد منسي يوم 3 رمضان في عام 2017.وروى تايسون، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تفاصيل يوم الهجوم على كمين البرث.وقال إن الهجوم من قبل العناصر التكفيرية تم في الساعة الرابعة فجرًا يوم الجمعة، وأثناء تبديل الورديات بينه وبين زملائه، بدأ الهجوم أثناء خدمته أعلى سطح المبنى مع زملائه خالد وأحمد نجم.وأضاف "التعامل بدأ وتم تفجير السيارة المفخخة كما شاهد الجميع في المسلسل"، مشيرا إلى أنه سقط على خده اليسرى وأفاق بعدها بدقائق قليلة ليجد زملاءه الذين تعاهدوا على التصدي لآخر نفس.وأشار إلى أن البطل منسي صعد إلى السطح وكان هناك تعامل مكثف وطلقات آر بي جي واحدة منها أفقدته الوعي وكان البطل منسي يصطاد التكفيريين وكل طلقة كانت تصيب تكفيري وتقتله.ولفت تايسون إلى أنه التحق بالجيش في البداية تحت قيادة الشهيد البطل العقيد رامي حسنين، مؤكدا أنه قضى معه فترة رائعة لما كان يتميز به من شجاعة وحسن تعامل مع المجندين وحب وطنه وبدأت رحلته مع المقدم البطل الشهيد أحمد منسي حضر معه مختلف المداهمات وعمليات الاقتحام على البؤر الإرهابية، وكان لا يختلف كثيرا عن القائد حسنين من قوة وصبر وشجاعة وحب الوطن.