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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أحد أعضاء تمريض 15 مايو: سنقف جنبًا إلى جنب للقضاء على الفيروس

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:39 م
أعضاء تمريض
أعضاء تمريض
سمر محمدين
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قال عماد محمد العمدة، أحد أعضاء طاقم التمريض في مستشفى عزل 15 مايو، إن مستشفى عزل 15 مايو، واحدة من ضمن مستشفيات الحجر الصحي في مصر المجهزة على أعلى مستوى؛ وذلك من أجل استقبال أي من الحالات التي تصاب بفيروس كورونا بغض النظر عن درجة خطورة الحالة، مشيرًا إلى أن المستشفى على درجة كبيرة من الجاهزية للتعامل مع حالات فيروس كورونا من حيث الطاقم الطبي وفريق التمريض والأجهزة وأدوات الوقاية، وسنقف جنبًا إلى جنب للقضاء على هذا العدو اللعين.

وتابع العمدة، أن مستشفى عزل 15 مايو قد استقبلت بالفعل العديد من الحالات التي تم تشخيصها إيجابية بفيروس كورونا، فضلًا عن حالات من جنسيات أجنبية مختلفة، مؤكدًا أن الطاقم الطبي بالمستفى استقبل جميع الحالات وتعامل معها بمهنية واحترافية كبيرة وفق البروتوكول الصحي التي تضعه وزارة الصحة لجميع مستشفيات الحجر الصحي.

وأكد أحد أعضاء فريق التمريض بعزل 15 مايو، أن أكثر من طبيب وممرض قد أُصيب بفيروس كورونا، وذلك جاء نتيجة التعامل المباشر والمتواصل مع الحالات الإيجابية في المستشفى، على الرغم من اتخاذ كافة تدابير الوقاية اللازمة، ولكن لا يزال الفيروس غامضًا إلى حد كبير على مستوي العالم.

أما عن قرار تخصيص مستشفيات لعزل الفريق الطبي في مصر من الأطباء والتمريض، فقد وصفه "العمدة" بالقرار المنتظر؛ مرجعًأ أسبابه أنه في الفترة الأخيرة كان فيروس كورونا قد توغل وأُصيب عدد من الأطباء والممرضين بالفيروس على مستوى جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أنه قرار وحل مناسب لتخطي هذ الأزمة ومواجهتها، ولن يحدث هذا سوى بتقديم الدعم الكامل لطاقم التمريض والأطباء.

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