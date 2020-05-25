مدير «عزل مدينة نصر»: مستمرون في العمل ولم يتقدم أي طبيب بالاستقالة

أكد الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى التأمين الصحي للعزل بمدينة نصر، أن جميع طاقم المستشفى من الأطباء والتمريض مستمرون في عملهم ولم يتقدم أحد بشكوى أو استقالة من العمل تضامنًا مع الطبيب المتوفي بكورونا وليد يحيي؛ إيمانًا منهم بدورهم الإنساني الذي يعلو فوق أي ظروف قهرية، ويعمل الجميع وفق بروتوكولات وزارة الصحة والسكان بعمل مسحة لجميع المصابين.وتابع أن طبيعة عمل الأطقم الطبية تضعهم فى الصفوف الأمامية لمواجهة الأمراض والأوبئة التى تهدد حياة المواطنين، مؤكدا أن كل طبيب يعمل في مكانه ويؤدي عمله على أكمل وجه لإنقاذ مصابي كورونا؛ قائلا إن بروتوكول وزارة الصحة فى العلاج المطبق داخل مستشفيات الحجر يختلف حسب شدة الأعراض، وكلما خضع المريض مبكرا للعلاج كانت فرص شفائه أكبر.وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة، وفي حالة الخروج وركوب المواصلات العامة يجب ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والحرص على عدم ملامسة الأنف أو العين، مع غسل الأيدى بالماء والصابون جيدا، وفى حالة التعرض لدور برد يجب العزل داخل البيت لمدة ١٤ يوما، وإذا زادت الأعراض يجب سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر، لإجراء الفحوصات اللازمة وسنظل نشدد على الحفاظ والالتزام بإجراءات الوقاية حتى زوال الغمة، لرفع وعي المواطنين لمواجهة كورونا فتزايد الأعداد يعكس استهتار المواطنين بخطورته.