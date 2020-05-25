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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

طبيب بعزل بلطيم: «نحن جنود المعركة ولن نتخلى عن بلدنا»

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:08 م
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم
هايدي حمدي
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قال الدكتور عبدالجواد الأجهوري، طبيب أمراض باطنة وأحد الأطباء بمستشفى العزل في بلطيم، إن الأطباء في مقدمة المواجهة ولن يهربوا من مسئولياتهم تجاه واجبهم، معلقًا: "إحنا شايفين الدنيا وعلى الجبهة ومكملين".

وأكد "الأجهوري"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الأطباء لن يتخلوا عن بلدهم أبدًا في أزمتها، ولكن علينا الحذر من الكتائب الإلكترونية التي تثبط من عزيمة الأطباء، ويكونوا السبب في ثورة الناس على الأطباء، وتابع: "رغم ذلك فنحن الأطباء مستمرون في أداء مهمتنا على أكمل وجه".

وفي رسالة منه لجميع الأطباء، قال: "نحن موضوعون على ثغر من ثغور الأمة علينا الحفاظ عليها، ولأي طبيب في أي مكان مسئول سواء مدير مستشفى أو وكيل وزارة أو أيا ما كان عليه مساعدة الأطباء الشباب واحتوائهم وتوفير سبل الحماية لهم، وعلى جميع الأطباء التكاتف مع بعضهم، ونحتاج أن يقف الجميع بجانب بعضنا البعض، وفي المقابل توفير الحماية لهؤلاء الأطباء، لأننا جنود تلك المعركة وبدون وجودنا ستميل الكفة ويتأثر الجميع".

واختتم: "نتمنى توفير سبل الحماية لنا وتيسير عمل المسحات لنا فى حالة الاشتباه بالإصابة، وتوفير أماكن لعلاجهم في حالة الإصابة".
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم
طبيب بعزل بلطيم

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