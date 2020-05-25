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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الهند تتطلع لتخزين النفط الرخيص في أمريكا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:08 م
وزير النفط الهندي
وزير النفط الهندي دارمندرا برادان
أ ش أ
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قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان لقناة "سي.إن.بي.سي تي.في18" التلفزيونية، إن الهند تتطلع إلى تخزين بعض النفط الأمريكي المنخفض السعر في منشآت هناك، إذ أن مساحاتها التخزينية المحلية ممتلئة.

وتابع: "خطة الهند قد تكون مشابهة لخطوة من أستراليا التي قالت الشهر الماضي إنها ستكون مخزونا نفطيا للطوارئ بشكل مبدئي من خلال شراء خام لتخزينه في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالولايات المتحدة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة".

وقال برادان: "ندرس احتمال ما إذا كان بإمكاننا تخزين بعض من استثمارنا في دولة أخرى، نبحث الإمكانية في الولايات المتحدة إذ كان بإمكاننا تخزين بعض النفط المنخفض السعر".

ونزلت أسعار النفط بأكثر من 40 % منذ بداية 2021، لكنها تعافت في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعود لأسباب منها جهود من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لخفض المعروض.

وقال برادان إن الهند، وهي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، ملأت بالفعل مخزونها الاستراتيجي البالغة طاقته 5.33 مليون طن وتخزن ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين طن تقريبا من النفط بسفن في مناطق مختلفة من العالم، وبشكل أساسي في الخليج، كما ملأت شركات التكرير الهندية مخزوناتها التجارية وخطوط أنابيبها بالوقود المكرر والنفط.

وقال برادان إن المخزّن من النفط ومنتجاته يصل لحوالي 20% من احتياجات الهند السنوية، مضيفا أن الهند حريصة على الحصول على مشاركة من مستثمرين عالميين في بناء تلك المنشآت.

وتستورد الهند أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط.

وتخطط الهند لبناء مساحة تخزين استراتيجية جديدة لزيادة السعة إلى 6.5 مليون طن.

وتقلص طلب الهند على الوقود للنصف تقريبا في أبريل مسجلا أدنى مستوياته منذ 2007، إذ انخفض النشاط الاقتصادي بفعل إجراءات عزل في أنحاء البلاد وقيود على السفر تستهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه منذ بداية مايو، يتراوح طلب الهند من البنزين والديزل بين 60 % و65 % تقريبا مما كان عليه في نفس الشهر العام الماضي، وإن استهلاك الوقود سيعود في يونيو إلى نفس المستوى الذي كان عليه في يونيو 2019.

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