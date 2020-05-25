رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيب رعاية حرجة: ندرك أهمية دورنا ولم نفكر في التنحي

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:05 م
طبيب رعاية حرجة
طبيب رعاية حرجة
نادية عبد الباري
طباعة
الدكتور حاتم الملاح، طبيب الرعاية الحرجة بمستشفى ١٥ مايو المخصص لاستقبال حالات كورونا المستجد، منذ ظهور أول حالات إيجابية في مصر أتى في العشرين من مارس لتأدية عمله به من مدينة دسوق بكفرالشيخ، على أن يكون تواجده في العزل لمدة أسبوعين ويمنح أسبوعين آخرين كإجازة.

يذكر حاتم أنه في البداية علم أن مهمته محفوفة بالمخاطر خاصة أن المستشفى المخصص لحالات الرعاية الحرجة به ٢٦ سريرا بعد أن كانت ٢٠ فقط، ويسهل انتقال العدوى فيه من المريض للطبيب، خاصة أن الوسط الناقل للفيروس في الرعاية هو الهواء على عكس باقي أجزاء المستشفى الوسط الناقل هو الأسطح، ما يستلزم على أطباء الرعاية لَبْس أجزاء الوقاية الكاملة من بدلة عزل وقناع وجع وماسك جراحي للأنف ونظارة عين واقية وكذلك قناع n95 لضمان حجب الفيروس عنه، وهو ما يوفره المستشفى بشكل عام للأطباء حتى المتواجدين خارج الرعاية.

ويوضح أن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية بلغت ١٣ في صفوف التمريض وطبيبين، ولكن هذا لم يجعل باقي العاملين يفكرون في التنحي عن أداء عملهم، حتى بعد أن زادت سعة المستشفى من ١٠٠ سرير لـ١٤٠، وزادت ثقتهم في أهمية الدور القائمين على تأديته في وقت الجائحة، ويؤكد أن عمله في مستشفى عزل استثنائي تعامل فيه مع حالات طبية نادرة أكسبته خبرات هائلة لو تنحى عن دوره لم ينلها.

وشدد على أنه يحافظ الآن على سلامته لأجل أداء عمله، سواء كان في المستشفى أو خلال الإجازة، لذا فور عودته للمنزل يعزل نفسه كليًا لضمان خلوه من الأعراض والتأكد من صحته قبل التعامل مع المرضى مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر