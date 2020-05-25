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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«كيف نقتني السلام في ظل الظروف الصعبة؟».. عظة أونلاين لأسقف السويد

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:57 م
الأنبا أباكير
الأنبا أباكير
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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ألقى الأنبا أباكير، أسقف السويد والدول الإسكندنافية للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الإثنين 25 مايو، كلمة روحية للشعب القبطي، تم إذاعتها بالبث المباشر، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت عنوان، "كيف نقتني السلام في ظل الظروف الصعبة؟".

ومن ناحية أخرى، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الرسل في 9 يونيو المقبل، ويدوم على مدار شهر كامل ليختتم في 12 يوليو المقبل.

وفي هذا الصوم يحيي الأقباط ذكرى بدء تلاميذ السيد المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.




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