طبيب بـ«عزل أحمد ماهر»: رغم خسائر الأرواح لن نتخلى عن دورنا

قال الدكتور أحمد عماد غنيمي، الطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي للعزل، إنه على الرغم من حدوث الكثير من الخسائر بأرواح الأطباء في مستشفى أحمد ماهر التعليمي إلا أن الفريق الطبي ما زال صامدًا، لمواجهة هذا الفيروس ومحاربته.وأهاب الدكتور غنيمي بالدولة توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة للأطباء، موضحًا أنهم جنود يحاربون فعليًا بمعركة هذا الوباء الذي يصعب السيطرة عليه، ويؤكد أنه إذا توافرت الإمكانيات اللازمة للطبيب سيتمكن من أداء دوره على أكمل وجه وبالتالي سيكون لذلك الأثر في الإسراع بمقاومة هذا المرض.وأوضح غنيمي أن الطبيب هو الجندي الأول بهذه المعركة لذا يجب الحفاظ على صحته ووقايته، كما أشاد بقرار وزيرة الصحة بتخصيص مستشفى عزل خاص للفرق الطبية التي أصيبت بالفيروس، موضحًا أن هذا هو الدور المأمول من الدولة.