أحمد موسى يلقن «الجزيرة» درسا بعد سؤالها عن أخلاقية إذاعة إعدام هشام عشماوي

لقن الإعلامي أحمد موسى، قناة الجزيرة درسا قاسية، بعد طرحها تساؤلا هل إذاعة فيديو إعدام الإرهابي هشام عشماوي أخلاقيا وقانونيا؟وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في 2006 كنت في الحج، وبنفطر لقينا قنوات العالم بتبث فيديو إعدام صدام حسين، وفي المقدمة قناة الجزيرة على الهواء مباشر كان أخلاقي؟ وكان قانوني؟ جاي تسأل في 2020 هو أخلاقي وقانوني؟ مشكلتهم بينسوا، ولما قتل علي عبدالله صالح، ومعمر القذافي وأذاعوا على الهواء كان أخلاقي؟".وعرض موسى، مقاطع من قناة الجزيرة وهي تعرض إعدام صدام حسين، قائلا: "انتوا ولا مش انتوا، جايين تتكلموا على هشام عشماوي؟".وأكد موسى، أنه سيعرض فيديو إعدام هشام عشماوي كل يوم، قائلا: "اللي زي عشماوي لازم يتعلق، طالما بيموتوا عليه، احنا إعدام الخونة فقط أمثال عشماوي، لازم يتعلق كده، وهو ده مصير معتز مطر ومحمد ناصر وأي خائن، ومصير السفاح الهارب في إسبانيا".ورد على سؤال الجزيرة هل عرض الإعدام قانوني وأخلاقي؟ قائلا: "الإجابة نعم أخلاقيا وقانونيا يجوز جدا، يجوز ونص، القانون لا يمنع، خاصة للخونة".