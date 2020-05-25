الصحة: نقدم الدعم النفسي للأطباء المصابين بمستشفيات العزل

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقدم الدعم النفسي للأطباء المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات الحجر الصحى، ضمن بروتوكول الدعم النفسي الموجه للمصابين داخل المستشفيات.وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والأطباء المصابين على حد سواء.وأضاف أن الدعم النفسي للمصابين بالفيروس مهم ومؤثر جدا في علاج المريض.وأكد أن مريض كورونا قد يكون سبب إصابته أبسط الطرق وهي "الرذاذ المتطاير" بسبب مخالطة شخص مصاب أو ملامسة سطح كان عليه الفيروس، يعني ليس عيبا والجميع معرض للإصابة.وأشار إلى ضرورة ألا يشعر المريض بأنه شخص منبوذ، لكن على العكس يجب أن نقدم له كل الدعم؛ لأن النفسية تؤثر بشكل كبير على المناعة، مضيفا: "لاحظت في أكثر من مريض أن الحالات ذات النفسية العالية تكون نسبة شفائها أسرع؛ لذلك يجب علينا تقديم كل الدعم لمرضى كورونا وتحفيزهم، وتوفير جو نفسي مناسب لهم خاصة بعد شفائهم وخروجهم من العزل، وعودتهم لعملهم وحياتهم الطبيعية".وتابع: "العزل 14 يوما يكون صعبا على معظم الحالات، وممكن أن تطول المدة حسب الاستجابة للعلاج، فنقطة التواصل الجيد والاحتواء النفسي مع المرضى مهمة من جانب الطاقم الطبي والمجتمع والأهل والأصدقاء".وأشار إلى أن مريض كورونا يواجه المرض طبيا ونفسيا وذهنيا ويتغلب عليه، خاصة الأطباء الذين تأثرت نفسيتهم فى البعد عن ذويهم.