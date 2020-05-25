رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: نقدم الدعم النفسي للأطباء المصابين بمستشفيات العزل

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:22 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقدم الدعم النفسي للأطباء المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات الحجر الصحى، ضمن بروتوكول الدعم النفسي الموجه للمصابين داخل المستشفيات.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والأطباء المصابين على حد سواء.

وأضاف أن الدعم النفسي للمصابين بالفيروس مهم ومؤثر جدا في علاج المريض.

وأكد أن مريض كورونا قد يكون سبب إصابته أبسط الطرق وهي "الرذاذ المتطاير" بسبب مخالطة شخص مصاب أو ملامسة سطح كان عليه الفيروس، يعني ليس عيبا والجميع معرض للإصابة.

وأشار إلى ضرورة ألا يشعر المريض بأنه شخص منبوذ، لكن على العكس يجب أن نقدم له كل الدعم؛ لأن النفسية تؤثر بشكل كبير على المناعة، مضيفا: "لاحظت في أكثر من مريض أن الحالات ذات النفسية العالية تكون نسبة شفائها أسرع؛ لذلك يجب علينا تقديم كل الدعم لمرضى كورونا وتحفيزهم، وتوفير جو نفسي مناسب لهم خاصة بعد شفائهم وخروجهم من العزل، وعودتهم لعملهم وحياتهم الطبيعية".

وتابع: "العزل 14 يوما يكون صعبا على معظم الحالات، وممكن أن تطول المدة حسب الاستجابة للعلاج، فنقطة التواصل الجيد والاحتواء النفسي مع المرضى مهمة من جانب الطاقم الطبي والمجتمع والأهل والأصدقاء".

وأشار إلى أن مريض كورونا يواجه المرض طبيا ونفسيا وذهنيا ويتغلب عليه، خاصة الأطباء الذين تأثرت نفسيتهم فى البعد عن ذويهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة بحث الشهادة الإعدادية 2020 بالرقم القومي

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر