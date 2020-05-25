الكويت: لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 مايو

أعلن وزير الداخلية الكويتي، اليوم الإثنين، انه لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 مايو المقبل، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6621 حالة.وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.