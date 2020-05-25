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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:16 م
طبيب بـ«عزل العبور
طبيب بـ«عزل العبور
سمر مدحت
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قال الدكتور علاء أمين، طبيب في مستشفى عزل العبور، إن الوضع الصحي للأطباء سيء لكن هذا لا يمنع استمرارهم في عملهم بتلك الظروف الصحية الصعبة، مضيفا: "المستشفى كان يعطي كل 14 يوم عزل للأطباء؛ للتأكد من عدم عدوتهم لكن الآن أصبح كل 5 أيام فقط بسبب زيادة الأعداد".

وتابع "أمين" في تصريحات لـ"الدستور": "ما يدفعنا للاستمرار في عملنا رغم الظروف السيئة هو إحساسنا بالمسئولية وأنه لا غنى عن الأطباء والممرضين في تلك الأزمات، فإذا استقال الأطباء من سيقوم بعلاج المرضى؟، لكن في نفس الوقت لا بد من حماية الأطباء من المرض أو الإصابة".

وعن تخصيص أدوار خاصة في مستشفيات العزل من أجل الأطباء وإصابتهم، أكد أنّ "خطوة جيدة لحماية الأطباء وتوفير رعاية صحية لهم في حال إصابة أحد منهم، وسيدفع ذلك كثير منا إلى الاستمرار في عملهم".

ونوه بأن "تشبيهنا بالجيش الأبيض شرف للأطباء لأن حاليًا نحن المسئولين مع وزارة الصحة عن متابعة أي شيء يخص جائحة كورونا، وقسمنا وقت التخرج على عدم الهروب في الأزمات وخدمة الوطن، لكن في نفس الوقت لابد من توفير كل سبل الحماية الخاصة بما حتى نستمر في مواجهتنا للفيروس".

واختتم حديثه، "الأطباء حاليًا يشبهون الجنود على الجبهة لا يمكن الهروب أو الاستقالة، ولكن في نفس الوقت لابد من تأمينهم وحمايتهم تفهم مطالبهم مثلما حدث بتخصيص مستشفى لهم، ونتمنى أن يكون هناك حماية أكثر لأطباء مستشفيات العزل تحديدًا؛ لأنهم يتعاملون مع المرضى الصابون بفيروس كورونا بشكل مباشر".

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