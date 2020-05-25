خروج 10 حالات بعد شفائهم من كورونا واستقبال 7 آخرين بعزل ملوي

قررت مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، التصريح بخروج 10 من مرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، بينما استقبلت المستشفى 7 حالات جديدة، وأعلنت عن وفاة مريض يبلغ من العمر 68 سنة، من أبناء مركز ملوي، بينما أكدت إدارة المستشفى أن جميع العاملين داخل المستشفي بخير والأمور مستقرة وطبيعية.وأكد الدكتور كريم حجاج الحسيني نائب مدير المستشفى، أن إحدى المريضات حامل مصابة بفيروس كورونا وضعت طفلة داخل المستشفي لتكون حالة الولادة الثانية التي تشهدها المستشفى خلال أيام قليلة بعد أن قام فريق طبي منذ يومين بإجراء جراحة قيصرية لمريضة تدعى هبة قطب تبلغ من العمر 29 عاما من أبناء محافظة أسيوط، حيث أنجبت طفلا تم أخذ مسحة منه وتحليلها، وجاءت النتيجة سلبية وتقرر خروجه من المستشفى، مشيرا إلى أن إحدى الطبيبات والتي كانت محتجزة، وعلى وشك الولادة غادرت المستشفي بالأمس بعد شفائها وتحول تحليلها إلى سلبي قبل أن تقوم بالانجاب.وأشار نائب مدير المستشفي إلى أن جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين بخير والحمد لله رغم المجهود الكبير الذي يبذلونه وحالة الإرهاق الكبير، حيث يظلون مع المرضى لفترات طويلة ولا يحصلون على راحة كما لا تتعدى ساعات نومهم الخمس ساعات، ورغم ذلك فنحن سعداء بما يقدمه الأطباء والتمريض وفرحتنا تكتمل بشفاء وخروج المرضى وجميع الأمور داخل المستشفي طبيعية ومستقرة.