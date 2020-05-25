نائب مدير عزل النجيلة: الطاقم الطبي رفض إجازة العيد لرعاية مصابي كورونا

قال الدكتور محمد طالب، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، منطقة العزل الأولى في محافظة مطروح، إن طاقم المستشفي الطبي يعمل على قدم وساق لرعاية مصابي فيروس كورونا.وأضاف طالب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطاقم الطبي بالكامل قرر أن يقضي إجازة عيد الفطر وسط المصابين لرعايتهم وإدخال السعادة عليهم، حيث قرر الدكتور محمد علي مدير المستشفى توزيع البالون والشيكولاتة على مصابي كورونا، بالإضافة إلى توزيع "كحك العيد" على الأطقم الطبية.وأكد نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، توافر المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية، مشيرا إلى أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغني تسعى لتلبية وتوفير احتياجات الأطقم الطبية والمصابين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي في المستشفى خلال الفترة السابقة بلغ 80 شخصا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.