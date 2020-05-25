أونتاريو الكندية تسجل أكثر من 400 إصابة بكورونا لليوم الخامس

أعلن مسئولو الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الإثنين، عن أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الخامس على التوالي.وذكر المسؤولون - في بيان اليوم - أن المقاطعة الرئيسية سجلت اليوم 29 حالة وفاة و404 إصابات جديد بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 25904 حالات، من بينهم 2102 حالة وفاة بالفيروس.في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك، اليوم، وفاة 4069 شخصا بسبب فيروس كورونا، كما وصل عدد الحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 47984، بعد تسجيل 85 حالة وفاة، و573 إصابة جديدة.وتعتبر مقاطعة كيبيك المقاطعة الوحيدة في كندا التي يزاداد فيها عدد الإصابات والوفيات عن مقاطعة أونتاريو.