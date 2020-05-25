أستراليا: ارتفاع إصابات كورونا لـ 7114

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 7114، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ومصادر إعلامية.وأوردت قناة روسية اليوم الإثنين أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102.. بينما تعافى 6 آلاف و509 حالات.ومضى حوالي 17 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد في أستراليا.