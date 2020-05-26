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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: الفنادق ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:05 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أكد سامي سليمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، أن فنادق المنطقة بأكملها ملتزمة بشكل كبير بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة للحفاظ على المواطنين من وباء كورونا.

وأضاف "سليمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن تلك الإجراءات هو الالتزام بنسبة أشغال الفنادق التي أكدت عليها الحكومة متمثلة في 25%، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعقيم وتطهير على أبواب الفنادق لتعقيم السياح.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الفنادق أيضًا هي توفير أجهزة لقياس حرارة النزلاء قبل الدخول للفندق، مؤكدًا أنه حتى الآن أغلب السياح محليين.

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