مدير عزل كفرالشيخ: «الطاقم الطبي في مأمن ولا ينقصنا شيء»

قال الدكتور محمد خليفة، مدير قسم عزل مصابي كورونا بمستشفى كفرالشيخ العام، إن المستشفى بدأ بالفعل في استقبال مصابي كورونا وحالات الاشتباه وعزلهم بقسم العزل لحين ورود نتائج تحاليلهم، وبعد ذلك يتم التعامل معهم وفقا لحالتهم.وأضاف خليفة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه توجد حاليا بقسم العزل بالمستشفى 6 حالات اشتباه، ويتم التعامل معهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، مع توفير الحماية الكاملة للكادر الطبي من أطباء وتمريض وكذلك عمال النظافة.وأوضح مدير عزل كفرالشيخ، أنه لا صحة لما يتردد عن عدم توافر سبل الحماية والأمان للكادر الطبي والخدمي الذي يعمل بالمستشفى، مؤكدا أن كل شيء متوافر ولا ينقصهم شيء وهم جميعا يتبعون أعلى أسلوب وقاية.وخصصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 320 مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.وتشمل مستشفيات محافظة كفرالشيخ 13 مستشفى هي العبور، تأمين صحي فوه، كفرالشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوه المركزي، مطوبس المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفرالشيخ، حميات كفرالشيخ، حميات دسوق.